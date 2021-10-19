إزالة 40 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 18 بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركز فارسكور، تابعين لولاية الموارد المائية والري، بمساحة 1644م2 خلال الحملة المُنفذة اليوم، منوهة بأن إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق الموجة 18 بلغت 186 حالة بمساحة إجمالية 9282م2.

وأضافت "عوض" أن الحملات مستمرة في التصدي لأي حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

وكانت محافظ دمياط، أصدرت تعليمات مشددة برصد أى تعديات، والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.