طالبة المنيا تحقق لقب المنافس في مسابقة الطالب المثقف على مستوى الجمهورية

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة، شارك في الحفل الختامي الذي أقامته مؤسسة البحث العلمي "مصر- دبي"، الجهة المؤسسة والداعمة للمشروع الوطني للقراءة للدورة الأولى من المشروع بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتضمن الاحتفال الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى على مستوى الجمهورية وتكريمهم، حيث فاز في منافسة "الطالب المثقف" ٢٠ طالبا.

وحصدت لقب المنافسة لهذا العام الطالبة، أشرقت جمال أبو الفتوح الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الثانوية العامة بنات التابعة لإدارة بني مزار التعليمية في محافظة المنيا.

وقد نجح أكثر من ٤٠ قارئا في الوصول لمنصة التتويج والفوز بجوائز المشروع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ٢٠ مليونا، جاء ذلك بحضور عدد من صناع القرار؛ على رأسهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين.

وصرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أثناء بالتكريم، قائلا: "لا تدخر وزارة التربية والتعليم جهدا في سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية والتغلب على تحدياتها بما يتناسب مع التطورات العالمية، ولذا نحرص على توحيد قوانا مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تتبنى تلك الرسالة السامية والتي تقوم عليها حضارات الأمم".

وأضاف شوقي، أنه من خلال المشاريع الطموحة كالمشروع الوطني للقراءة ننجح معا في تطوير وإثراء القدرات المعرفية للطلاب والمعلمين لخلق جيل مبدع فخور بانتمائه وشغوف باللغة العربية، وهو ما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للثقافة ونشر مفهوم المعرفة المستدامة بما يتوافق مع أجندة التطوير الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبها، هنأت نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي، جميع أبناء مصر لإقبالهم على القراءة، ولنخبة الفائزين وصولهم إلى منصة التكريم ونيل الجوائز، كما ثمنت التعاون البناء للأسر المصرية والجهات التربوية الميدانية والمؤسسات الوزارية والتي قدمت الكثير من أجل تحقيق نجاح المشروع في عامه الأول.

أما البعد الرابع المؤسسة التنويرية، فتم اختيار ٦ مؤسسات مرشحة لنيل المكافآت التشجيعية للاستمرار في مسيرة التطوير وتحقيق معايير المشروع وفق خطة تم الاتفاق عليها للعمل المشترك مع مؤسسة البحث العلمي لاستحقاق اللقب، وهذه المؤسسات هي: "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومكتبة مصر العامة بالجيزة، ومدرسة السلام الابتدائية بالدقهلية، وروضة عبدالرحيم العلمية بقنا، ومكتبة مصر الجديدة بالقاهرة، ومدرسة منارة هليوبوليس الدولية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن مؤسسة البحث العلمي "مصر- دبي"، أطلقت المشروع الوطني للقراءة بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وهو مشروع مستدام لمدة ١٠ أعوام، يرتكز على أربعة منافسات رئيسية، وهي: "منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيرا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".

ويحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز الأخرى من ربع مليون إلى ١٠٠ ألف جنيه حتى تصل إلى ٥٠ ألفا، بالإضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.