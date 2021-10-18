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الصحة العراقية: لا رفع لقيود كورونا حاليا

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 9:07 ص

اشترطت وزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاع معدلات التلقيح ضد كورونا حتى يتسنى رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "العراق لا يمكنه مغادرة ملف فيروس كورونا في الوقت الحالي، لأنه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى ترفع كل إجراءات التقييد الصحي".

وأضاف أن "الدول التي رفعت التقييد، هي الدول التي حققت نسبة عالية من التلقيح، لذلك رفعت القيود الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد انخفاضا ملحوظا بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حيث سجلت 18 حالة وفاة، ما رفع الإجمالي إلى 22756.


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