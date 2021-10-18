قال الفنان شريف منير، إن محمد حفظي منتج فيلم «ريش» صديق عزيز وله علامات في السينما المصرية ونشيط ويحبه ويحترمه، منوهًا إلى أن ما رآه في الفيلم كان زائدًا عن اللزوم بشكل يجعل صورة مصر غير جيدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «أسرة عايشة في عذاب بشكل غير طبيعي وشكل مؤذي وقذارة رهيبة وشكل مش حلو أبدًا خلاني أتخنق من الفيلم».



وأشار إلى أن «العشوائيات التي كانت موجودة في مصر لم تكن بهذا الشكل الذي عرضه الفيلم»، متابعًا: «بلدنا فيها شكل ومناظر حلوة، والحياة أيام العشوائيات التي نقضي عليها ليست بتلك المنظر».



وتابع: «هناك ناس عايشة في أماكن نظيفة وحلوة بديلة العشوائيات على أعلى مستوى، الصورة من أيام (حين ميسرة) العين لازم تبعد عنها نحن نعيش في جمهورية جديدة وشكل جديد».



وذكر أنه التقى «حفظي» بعد العرض، معقبًا: «حفظي قابلني وسألني خرجت ليه؟ قلت له منبسطتش يا حفظي، لم أرَ أي إبداع فظيع سوى أن المشاركين ليسوا ممثلين، وحفظي قال لي عارف إن الفيلم يخنق وناس كتير تعبت منه».



وتساءل عن سبب حصول الفيلم على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان، مستطردًا: «مش عارف إدوه الجائزة على إيه، أنا ضد منعه.. لكن الفن ينقل الواقع مجملًا وأعطاني إحساس بأن الفيلم تسجيلي روائي قصير».



وأثار فيلم «ريش» الجدل في جنبات فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي المقامة حالياً في مدينة الجونة بعد عرضه أمس الأحد، حيث أبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا الفيلم غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسئ للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر.