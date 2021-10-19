تستعد بريطانيا لإنشاء عدد من المفاعلات النووية الصغيرة وذلك بعد عقدها صفقة تاريخية مع شركة رولز رويس ومن المقرر أن تساعد هذه المفاعلات رئيس الوزراء بوريس جونسون في السباق نحو هدفه المتمثل في الحصول على كهرباء خالية من الكربون.



وقالت صحيفة "اكسبريس" إن الخطة المقرر تنفيذها ستجعل بريطانيا خالية من الكربون بحلول عام 2035. وتستضيف مدينة جلاسكو الاسكتلندية قمة المناخ (كوب26) التي تعقد بعد أقل من أسبوعين.



وزار جونسون مصنع بريستول التابع لشركة رولز رويس يوم الجمعة، حيث عرض عليه الرئيس التنفيذي للشركة وارين إيست منشآت الشركة الحديثة.



وكان الكونسورتيوم الذي تقوده الشركة قد حصل بالفعل على 210 مليون جنيه إسترليني في الدعم من مستثمرين من القطاع الخاص لمشروع المفاعل المعياري الصغير، وهو مبلغ من المتوقع أن تدفع الحكومة مثله بل وقد تتجاوزه.



وقال توم جريتريكس، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعة النووية: "سيكون التمويل المقدم لشركة رولز رويس بمثابة إشارة كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص بأن الحكومة تريد بناء مفاعلات معيارية صغيرة جنبًا إلى جنب مع المحطات الكبيرة الجديدة للوصول إلى صفر كربون. كما سيُظهر للمستثمرين أن الحكومة تؤمن بالطاقة النووية كتقنية خضراء."



وسيساعد الدعم الحكومي في خطط الكونسورتيوم التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية لبناء 16 مفاعلاً معيارياً صغيرا في جميع أنحاء البلاد.



من المتوقع أن ينضم أول مفاعل معياري صغير إلى شبكة المملكة المتحدة بحلول عام 2031.



ويتم تصميم المفاعلات لتسهيل البناء والتركيب، وستبلغ سعتها 470 ميغاواط وهو ما يكفي لتشغيل ما يقرب من 1.3 مليون منزل بريطاني على أساس متوسط الاستخدام المنزلي.