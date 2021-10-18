الرئيس العراقي: الاعتراض على نتائج الانتخابات حق مكفول والتعامل معه يتم وفقا للقانون

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة توحيد الصف الوطني، وتقديم مصالح البلد العليا، وتلبية تطلعات الشعب، مشيرا إلى أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يتم التعامل معها وفق القانون.

وقال صالح، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "العراق يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى، تستوجب الانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة"، مشددا على أن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي هو واجب وطني.

وأشار إلى "أن احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي هو أمانة التضحيات التي بذلها الشعب على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف"، موضحا أن "هذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل صفّا واحدا من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".