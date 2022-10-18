رئيس الرعاية الصحية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة السويدية للصحة لبحث التعاون

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السيدة ماريا هيلنج، الرئيس التنفيذي للمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، والسيدة ميكايلا انرلينك سوان، المدير الإقليمي للمؤسسة بأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من المسئولين رفيعي المستوى بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة، إلى دولة السويد، وزيارتهم لوزارة الصحة السويدية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والتعرف على نظام الرعاية الصحية المتقدم في السويد.

واستعرض السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، والإنجازات التي حدثت بقطاع الرعاية الصحية المصري، وأهم الأرقام والمؤشرات التي حققها نظام الرعاية الصحية بمصر في ظل التغطية الصحيلة الشاملة.

واستعرض، دور هيئة الرعاية الصحية في ضبط تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، والمكينة والتحول الرقمي للخدمات، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق أحدث المفاهيم في الرعاية الصحية، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والذي يعكس ما تشهده مصر حاليًا من نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.

وقدمت السيدة ماريا هيلنج، شرحا مفصلا عن الدور الذي تقوم به المؤسسة السويدية لقطاع الصحة، والمهام المناطة بها من خلال المؤسسات والشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية، والتي تقوم بالعمل على خلق شراكة لها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

واستعرضت الأنشطة الحالية للشركات السويدية العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، ومدى اهتمام المؤسسة لتدويل الرعاية الصحية السويدية، وتطوير فرص الشراكة العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وأشار السبكي إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم ما بين هيئة الرعاية الصحية بمصر، والمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، للتعاون في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة، والتحول الرقمي للخدمات، والعديد من المجالات الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا الرعاية الصحية، لافتًا إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع المؤسسة في تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء المستدامة، وذلك في إطار توجهات مصر ودول العالم حاليًا نحو تعزيز العمل المناخي على المستوى العالمي.

وعلى هامش الزيارة.. التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع عدد من المسئولين رفيعي المستوى من هيئة تنظيم قطاعي الصحة والرفاهية، National Board of Healthcare and Welfare، وذلك في إطار فتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات مع الهيئات المناظرة في السويد، للاستفادة من المستوى المتقدم في مجال الرعاية الصحية بالسويد، وبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد أهمية التعاون مع المؤسسات والهيئات المناظرة في السويد، لنقل التطور الطبي والتكنولوجي المتقدم إلى قطاع الرعاية الصحية بمصر، باعتبارها إحدى الدول الرائدة في تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وضم الوفد رفيع المستوى المرافق للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته إلى دولة السويد، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة.