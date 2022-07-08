رابطة الأندية تعلن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء، فيما تقام الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم الـ 7 من شهر فبراير القادم.

وكانت قرعة الدوري الممتاز، قد أسفرت عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ 14 من عمر المسابقة، والتي ستقام يوم 21 يناير القادم.

فيما ستنطلق منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز يوم الأربعاء 18 يناير القادم، وتستمر الجولة لمدة 4 أيام حتى 21 من الشهر ذاته، وتختتم الجولة بمواجهة القمة.