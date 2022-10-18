يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لقيادة المارد الأحمر في أول مباراة له بمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، عندما يصطدم بالإسماعيلي في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

مارسيل كولر يسعى لمواصلة انتصاراته مع الأهلي بعد تحقيق الفوز في مباراتيه أمام الاتحاد المنستيري التونسي في الدور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

سبق كولر العديد من المدربين الأجانب الذين قادوا الأهلي منذ بداية الألفية الثالثة.

"الشروق" في التقرير التالي ترصد نتائج المدربين الأجانب مع الأهلي في ضربة البداية لهم بمسابقة الدوري الممتاز.

البداية مع مانويل جوزيه الذي خسر أول مباراة له مع المارد الأحمر في مسابقة الدوري الممتاز، كانت أمام غزل السويس بثنائية نظيفة، يوم 25 سبتمبر 2001، قبل أن يرحل ثم يعود مرات ومرات ليسجل تاريخاً كبيراً مع الشياطين الحمر.

بعد رحيل جوزيه أسند الأهلي المهمة للهولندي جو بونفرير الذي حقق الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، في ضربة البداية له بمسابقة الدوري موسم 2002-2003.

ثم تعاقد الأهلي بعد ذلك مع البرتغالي توني أوليفيرا الذي خسر في ضربة البداية بمسابقة الدوري أمام الإسماعيلي بنتيجة 2-1، موسم 2003-2004.

أما الإسباني جاريدو فكانت المباراة الأولى له مع الدوري أمام الرجاء وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1، يوم 2 أكتوبر 2014.

ثم تولى المهمة البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي كان أكثر حظاً وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، يوم 22 أكتوبر 2015.

وهو الأمر نفسه مع الهولندي مارتن يول، الذي حقق الفوز في أول مباراة له في مسابقة الدوري مع الأهلي وكانت أمام بتروجت في 2 مارس 2016، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2- صفر.

أما الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى لموسم 2018- 2019.

بعد رحيل الفرنسي ،تعرض الأوروجوياني مارتن لاسارتي للخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة الأولى له مع الأحمر في الدوري موسم 2018- 2019.

بعد رحيل مارتن لاسارتي تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر الذي حقق الفوز على سموحة في أول مباراة له مع الأحمر في مسابقة الدوري موسم 2019- 2020.

وبعد رحيل فايلر تعاقد الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي اكمل الموسم، وحقق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، في الجولة الـ 31 من الموسم نفسه.

و قبل نهاية الموسم الماضي 2021-2022، تعاقد الأهلي مع البرتغالي سوريش ليكمل الموسم بعد رحيل موسيماني، وتعادل الأحمر مع الجونة سلبياً في أول مباراة له في مسابقة الدوري الممتاز.