علاء مرسي: خالد النبوي الأكثر موهبة في الوسط الفني حاليا

كشف الفنان علاء مرسي عن رأيه في النجوم الموجودين حاليا على الساحة الفنية، قائلا: «بضحك عند مشاهدة أعمال الفنان محمد هنيدى، وبحب التمثيل مع الفنان كريم عبدالعزيز».

وقال مرسي خلال الجزء الثانى من لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»: «الأكثر موهبة في الوسط الفنى حاليا خالد النبوى من وجهة نظري، كما أنني أحب مشاهدة أعمال محمد هنيدي وأحب وأتمنى العمل مع كريم عبدالعزيز».

وأضاف: «المجاملات في الفن ضيعت حياتى وأخرتني كتيرًا والنحت في السينما ضيع موهبتى»، متابعا: «أن 50 ٪؜ من أعمالي نحت بمعنى أنني أقبل أي عمل سواء لكسب المال أو المجاملة».

واستطرد: «النجوم الذين ليس لديهم موهبة وأنا لا أسيئ إليهم هم نبيلة عبيد ونادية الجندى ودرة لا يعرفوا التمثيل، وهذا لا يعنى الإساءة لهم وهم نجوم، ومحمد رمضان موهوب لكن دماغه رايحه في حته تانية ورأيي في مسألة النامبر أنه لا يوجد شيئ أسمه (نمبر وان) حتى الأستاذ عادل إمام ليس (نمبر وان)».

وأردف: «ترتيب الفنانين من حيث الموهبة في رأيي فإن عادل إمام يأتي في المركز الأول، ثم أحمد زكى وبعدهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز في مستوى واحد».