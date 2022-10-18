تراجع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الاثنين ، ليستمر التراجع لليوم الثاني على التوالي، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة ركود الاقتصاد.

في الوقت نفسه، ساهم تراجع الدولار والمؤشرات على تحسن الطلب على النفط في الصين، في الحد من تراجع سعر النفط .

وفي أسواق الصرف أدى إعلان وزير الخزانة البريطاني الجديد جيرمي هانت إلى التراجع عن خطط خفض الضرائب على الدخل إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بأكثر من 2ر1% مقارنة بمستواه يوم الجمعة إلى 92ر111 نقطة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 15ر0 دولار أي بنسبة 2ر0% تقريبا إلى 46ر85 دولار للبرميل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة طفيفة إلى 56ر91 دولار للبرميل.