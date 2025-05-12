الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة بدعوى البناء دون ترخيص

هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، منزلا فلسطينيا في جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة إذنا غربي الخليل، وشرعت بعملية هدم منزل المواطن علاء البطران.

وأوضحوا أن المنزل مأهول، والهدم بدعوى البناء دون ترخيص.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، هدم الجيش الإسرائيلي 152 منشأة ومنزلا فلسطينيا في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، خلال أبريل الماضي.

وتكثف إسرائيل تحركاتها لضم الضفة الغربية إليها، عبر جرائم منها هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، الذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني" في الأراضي المحتلة.

ويعني ضم الضفة الغربية المحتلة في حال حدوثه عدم إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية"، الذي تنص عليه القرارات الدولية ذات صلة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب تل أبيب بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.