تقارير إنجليزية تكشف مصير صلاح من الاستمرار مع ليفربول

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، لم يحسم مصيره في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن محمد صلاح، لم يحسم قراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من عودة العلاقة بين محمد صلاح وسلوت، إلا أن ما حدث من اللاعب المصري لم ينساه المدرب.

ويرتبط محمد صلاح، بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد، حيث إن نادي اتحاد جدة هو أبرز أندية صندوق الاستثمار التي أبدت اهتمامها باللاعب المصري على مدار الـ 3 سنوات الماضية.