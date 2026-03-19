نتنياهو: إسرائيل لم تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب إيران

قال رئيس الوزراء ‌الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ⁠إن إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية بعد ‌مرور ⁠20 يوما فقط على بدء شن الهجمات ⁠الجوية الأمريكية الإسرائيلية عليها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي: "مستمرون بجهودنا لتحقيق أهداف المعركة. وحققنا الكثير من الأهداف من خلال القضاء على خامنئي ولاريجاني وقيادات الصف الأول، وسنواصل اصطياد قادة الحرس الثوري الإيراني".

وتابع: "نعمل على القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني وفتح الطريق أمام الإيرانيين لتقرير مصيرهم".

وقال نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج. ندعو الشعب الإيراني لاستغلال الظروف التي نخلقها للتحرك ضد النظام. ولا يمكن إحداث ثورة في إيران من الجو بل يجب وجود عنصر أرضي أيضا".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لم تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب إيران. إيران حاولت اغتيال الرئيس ترامب مرتين وتبتز العالم بالنفط"، مؤكدا: "نحتاج إلى طرق بديلة تتجنب مضيق هرمز والبحر الأحمر".

وقال نتنياهو: "سنتجاوب مع طلب ترامب لوقف الضربات على منشآت الطاقة في إيران"، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق إنه أبلغ ⁠بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على ذلك.