جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 700 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل منذ 2 مارس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق حزب الله اللبناني نحو 700 صاروخ وقذيفة صاروخية وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «X»: «منذ أن قرر حزب الله دعم النظام الإيراني ومهاجمة إسرائيل في الثاني من مارس، قام بإطلاق نحو 700 صاروخ وقذيفة صاروخية وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل من مناطق تقع جنوب نهر الليطاني».

وأشار إلى «فشل الجيش اللبناني» في تطهير هذه المناطق جنوب الليطاني من عناصر حزب الله، مشددا أنه ليس أمامهم خيار سوى العمل ضد التهديد الذي يشكّله حزب الله على المدنيين الإسرائيليين.

من جهتها، أشارت إيلا واوية، المتحدثة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، إلى تصفية 23 من كبار مسئولي النظام الإيراني والقيادة، من بينهم 16 مسؤولا بارزا في الضربة الافتتاحية التي استمرت أقل من دقيقة، وشملت أيضًا المرشد علي خامنئي.

ولفتت إلى مهاجمة طائرات سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية واستخبارات سلاح البحرية أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية في بحر قزوين شمالي إيران، ودمرت سفنًا عسكرية ومقرًا مركزيًا كانت تُدار منه الأنشطة الجارية للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وبُنى تحتية رئيسية لصيانة وإصلاح السفن العسكرية.