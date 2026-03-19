ملك الأردن يدعو إلى الاحتكام للحوار لاستعادة استقرار المنطقة

دعا عاهل الأردن عبد الله الثاني، الخميس، إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لاستعادة الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث "سبل خفض التصعيد بالمنطقة".

وتناول الاتصال "ضرورة حشد الجهود الدولية وإدامة التنسيق للتوصل إلى تهدئة شاملة تجنب المنطقة إطالة الصراع وتوسع دائرته".

وشدد الملك عبد الله على "أهمية الاحتكام للحوار والقنوات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار الإقليمي".

وأعرب عن تعازيه لرئيس وزراء الهند بوقوع ضحايا هنود خلال الهجمات الإيرانية على دول عربية، وفق البيان.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، بينما ترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما تدينه الدول المستهدفة، وتطالب بوقفه.