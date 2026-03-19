نتنياهو: إيران لم تعتد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية بعد 20 يوما من الحرب

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية نجحت في تدمير الأسطول الإيراني في بحر قزوين يوم أمس، مشيرا إلى أن الجيش يواصل ضرب أهداف عسكرية داخل إيران على مدار الساعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس: «دمرنا الصواريخ الباليستية لإيران وسنواصل حتى هزيمتها بالكامل»، مشيرا إلى أن إيران لم تعتد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية بعد 20 يوما من الحرب.

وذكر أن الالتزام بالبقاء في الملاجئ المحصنة يمثل دعما قويا للحكومة والجيش في تنفيذ مهامهم القتالية، مضيفا: «أعلم صعوبة بقاء الإسرائيليين في الملاجئ».

وأضاف أن الهجمات على إيران تحدث عبر الجو، بالإضافة إلى استهداف القيادات الإيرانية في المواقع الموجودة تحت الأرض ومن البحر، متابعا: «تعهدت بتغيير الشرق الأوسط وقد فعلنا ذلك وإسرائيل باتت قوة عظمى إقليمية».

وأعلن عن إصدار تعليمات للجيش والموساد باستهداف مسئولي النظام الإيراني حتى في الشوارع، مضيفا: «نعمل على تدمير إمكانيات إيران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم ونحن ننجح في ذلك، ولدينا التزام بـ3 أهداف هي القضاء على صواريخ إيران، ومشروعها النووي، وخلق الظروف للشعب للإطاحة بالنظام».

وتابع: «بعد 20 يوما يمكنني أن أبشركم بنهاية قدرات إيران على تصنيع أي أسلحة صاروخية أو نووية»، مشددا أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج.