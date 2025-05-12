إعلام عبري: دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم

أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، بدخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، وذلك تزامنًا مع قرب الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو - نسبته إلى المصور الفلسطيني مجدي فتحي – قائلة إنه يرصد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة لأول مرة منذ أشهر.

من جهتها، قالت فضائية «سكاي نيوز عربية»، إن سائقي شاحنات فلسطينيون أُبلِغوا قبل أيام بالاستعداد لاحتمالية نقل المساعدات من المعابر الإسرائيلية دون تحديد موعد لفتحها.

ونقلت عن مراسلها قوله، إن الشاحنات نقلت معدات وأدوية فقط تابعة لمنظمة الصحة العالمية من مخازنها جنوب قطاع غزة إلى مناطقه الشمالية.

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، الأحد، أن الجندي ألكسندر سيعود قريبا إلى عائلته، معربا عن شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا «التطور المهم».

ووصف ترامب قرار حماس بالإفراج عن ألكسندر بأنه «بادرة حسن نية» ردا على جهود بلاده والوسطاء مصر وقطر، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا التطور من أولى الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.