رد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي على انتقاد يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول لبطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال السعودي: "اعتبار يورجن كلوب لكأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة أسوأ فكرة في كرة القدم؟ لم يفاجئني انتقاده، أحترمه كثيرًا، لكن في الوقت نفسه نحن في مهمة، والمدربون لا ينظمون المسابقات".

وأضاف المدرب الإسباني: "الكثيرون امتعضوا لأنهم لم يأتوا إلى هنا، هنا أموال وجماهير وصخب وكثير من الأمور.. بالتأكيد أرغب في إراحة اللاعبين، لكن علينا أداء عملنا طالما أننا هنا".

وتابع: "لاعبونا الجدد يتحسنون من خلال التدريبات، وانضمام عناصر جديدة لجهازي الفني أمر طبيعي.. هكذا تسير الأمور، الكثير من المساعدين يأتون ويذهبون، وكلهم مؤثرون، والقادمون أخيرًا أتوا وسيقدمون ما لديهم للفريق".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "لاعبو مانشستر سيتي يشعرون بالملل خلال فترة كأس العالم للأندية، ورأى أن أفضل ما يمكن فعله خلال تلك البطولة هو أن يستمتعون، ويركزون في نفس الوقت".