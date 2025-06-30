أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن الدوري السعودي الممتاز تطور كثيرًا، مُشيرًا إلى أن فريق الهلال يتمتع بالتنظيم.

ويواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق الهلال السعودي صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب كامبنج وورد، لحساب ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "فريق الهلال أظهر قدرته على التنافس، بعدما لعِب مباراة قوية أمام ريال مدريد، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات".

وأضاف المدرب الإسباني: "ليس فقط الهلال، الدوري السعودي تطور كثيرًا، ويجب على لاعبي فريقي على التحلي بالتركيز، خلال مباراة الغد، وتقديم كل ما لديهم".

وتابع: "نادي الهلال يمتلك مدربًا رائعًا، هو سيموني إنزاجي، ولاعبين ذوي قدرات كبيرة، مثل البرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش".

وأكمل: "الهلال لديه تنظيم عالٍ، إن دخلنا إلى المباراة وقلنا لأنفسنا إننا سنذهب إلى ربع النهائي بكل سهولة، فإننا سنعاني غدًا، الهلال لديه القدرة على إيذاء الخصوم بالانطلاقات".

وواصل: "قائد الهلال، سالم الدوسري لن يشارك في المباراة، وهو يمنحهم السرعة والقوة، ولديهم سافيتش الذي يستطيع بطوله الفارع إنزال الكرات".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "إن لعب الهلال بثلاثة قلوب دفاع، كما كان يفعل سيموني إنزاجي مع إنتر ميلان، أو لعِبوا بأربعة، فإنهم سيكونون منظمين للغاية، فلديهم أسلوب واضح".