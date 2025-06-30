حزب حماة الوطن: نعمل على وضع اللمسات الأخيرة للبرامج الانتخابية لمرشحي الحزب

قال النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على الاستعداد الجيد للانتخابات النيابية من خلال تقديم التدريب اللازم لإعداده كوادر حزبية مؤهلة قادرة على تحويل البرامج الانتخابية إلى إنجازات ملموسة، ونعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للبرامج الانتخابية لمرشحى الحزب.

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن البرامج الانتخابية تلعب دورا محوريا فى العملية الديموقراطية إلى جانب قدرتها على صياغة رؤية استراتيجية واضحة حيث تعد أداة رئيسية فى تواصل الأحزاب السياسية ومرشحيها مع الناخبين من خلال توضيح رؤيتهم وأولوياتهم فى حال فوزهم كما أنها معيار لتقييم الفائزين وقدرتهم على تنفيذ التزاماتهم ووعودهم.

وتابع النائب أحمد بهاء شلبي، أنه خلال عملنا على وضع البرامج الانتخابية للمرشحين حرصنا على أن تكون برامج واضحة، واقعية، قابلة للتنفيذ، تركز فى جزء كبير منها على احتياجات الناخبين، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن مع تسريع مسيرة التنمية لكى تصل إلى كل مواطن.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "البرامج الانتخابية لمرشحينا تتكون من محورين رئيسيين يخدمان رؤية متكاملة للتقدم وتحقيق تطلعات المواطنين، ويمثل المحور الأول حماية الوطن ويركز هذا المحور على كل الجوانب المتعلقة بسلامة الوطن وأمنه داخليا وخارجيا وصون هويته ومقدراته، ويضم عددا من البنود كالأمن القومى والدفاع، الأمن الداخلى وحماية المجتمع، حماية الهوية والتراث".

واستطرد شلبي، أن المحور الثانى والمتمثل فى بناء المستقبل يركز على التنمية الشاملة التى تضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة مع التركيز على الاقتصاد والصحة والتعليم والبنية التحتية، ويضم عددا من البنود كالتنمية الاقتصادية المستدامة، الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية، تطوير التعليم والبحث العلمى، تمكين الشباب والمرأة.

وأخيرا قال النائب أحمد بهاء شلبي، إن تنفيذ البرامج الانتخابية ليس بالمهمة السهلة لذا عملنا خلال السنوات الماضية على وضع برامج تدريبية لتخريج كوادر قادرة على وضع الخطط اللازمة لتحويل الأهداف من حبر على ورق إلى إنجازات ملموسة.