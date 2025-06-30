 قناة ONT التلفزيونية: المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قناة ONT التلفزيونية: المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية


نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 8:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 8:33 ص

أفادت قناة ONT التلفزيونية بأن لجنة أمن الدولة في بيلاروس أحبطت هجوما كان يجري التحضير له على منشآت استراتيجية في البلاد.

وجاء في تقرير القناة التلفزيونية: "نفذت لجنة أمن الدولة عملية خاصة متعددة المراحل أُطلق عليها اسم "غاربون". ونتيجة لذلك، تمكنت من إحضار مُنظّم المجموعة، التي كانت تعد طائرات مسيّرة هجومية لتفجير منشآت استراتيجية بيلاروسية، من خارج البلاد. واستمرت هذه العملية 732 يوما".

وأشارت إلى أن القوى المدمرة لم تهدأ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2020 وهي تخطط لشن هجوم عنيف على البلاد.

وأكدت أن ذروة عملية الاستخبارات الخارجية التي نفَّذتها المخابرات البيلاروسية كانت تسليم بافل بيليوتين إلى مينسك. مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى لاحقا.


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