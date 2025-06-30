رئيس الوزراء الكندي: عودة المحادثات التجارية مع ترامب

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأحد إن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة قد استؤنفت بعد أن ألغت كندا خطتها لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة إنه يعلق محادثات التجارة مع كندا بسبب خططها للمضي قدما في فرض ضريبتها على شركات التكنولوجيا، والتي وصفها بأنها "هجوم مباشر وصارخ على بلدنا".

وتقول الحكومة الكندية إنه "ترقبا" لاتفاق تجاري "ستلغي كندا" ضريبة الخدمات الرقمية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن كارني وترامب اتفقا على استئناف المفاوضات.