خالد جلال يفتتح «سكرولينج» على مسرح الريحاني بحضور محمد رياض وعادل عبده

افتتح المخرج خالد جلال، مساء أمس الأحد، عرضه المسرحي الجديد "سكرولينج" على مسرح الريحاني بمنطقة وسط البلد، والمقرر أن يشهد المسرح ليلة عرض أخرى في السابعة من مساء اليوم.

وحضر افتتاح العرض الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والمخرج عادل عبده، مدير المهرجان، والمنتج هشام سليمان، وبعض أبطال عرض "حاجة تخوّف".

يُذكر أن "سكرولينج" من صياغة وإخراج خالد جلال، وبطولة خريجي الدفعة الثالثة من قسم التمثيل، ضمن ورشة فنية يُشرف عليها المخرج خالد جلال، ويشارك في تنفيذه المخرج المنفذ علا فهمي.

وعلى صعيدٍ آخر، يقدم المخرج خالد جلال من جديد عرض "حواديت"، بعد إعادة افتتاحه، في التاسعة مساء يوم 6 يوليو المقبل، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض أوبرا القاهرة.

"حواديت" من صياغة وإخراج خالد جلال، وإنتاج مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويُعد عرض تخرج الدفعة الثالثة (أ) من مركز الإبداع الفني، والذي يشرف عليه أيضًا المخرج خالد جلال.