صحيفة إسبانية تتغزل في صلاح: حكايته لم تنته

حرصت صحيفة "آس" الإسبانية على التغزل بالنجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بعد تألقه أمام كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر خلال فوز طرابزون سبور على كوبس بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسلط الحساب الرسمي لصحيفة "آس" الإسبانية على منصة "إكس" الضوء على تألق محمد صلاح، مشيدا بما يقدمه في تجربته الجديدة، وكتب: "الفرعون يواصل كتابة التاريخ، سجل محمد صلاح هدفه الثامن بقميص طرابزون سبور، خلال مواجهة كوبس في دوري المؤتمر الأوروبي، ليواصل النجم المصري تألقه في تجربته الجديدة بالدوري التركي".

وأضاف: "وبهذا الهدف، يواصل صلاح تألقه اللافت، وينضم إلى قائمة مميزة من اللاعبين الذين سجلوا في البطولات الأوروبية الثلاث التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، في عمر الـ34 عاما، يثبت صلاح أن حكايته لم تصل إلى نهايتها بعد".