يحيى الفخراني: أكتشف شيئًا جديدًا في نص «الملك لير» كل مرة

عبّر الفنان يحيى الفخراني عن سعادته بعودته لتقديم عمل مسرحي على خشبة المسرح القومي، وخاصة مسرحية "الملك لير"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء أمس الأحد في المسرح القومي بالعتبة.

وقال الفخراني: "في كل مرة أتناول فيها الملك لير، أكتشف شيئًا جديدًا في النص، والعمل مع المسرح القومي له طابع خاص، ووجودي على هذه الخشبة العريقة شرف ومسؤولية".

وأعلن الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، خلال المؤتمر الصحفي، عن افتتاح العرض المسرحي "الملك لير"، من بطولة النجم يحيى الفخراني، وإخراج الفنان شادي سرور، في الثامن من يوليو المقبل.

وحضر المؤتمر يحيى الفخراني، وعدد من أبطال وصُنّاع العرض، منهم الفنان طارق الدسوقي، والمخرج شادي سرور، ومدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي، والفنان حسن يوسف، والفنان عادل خلف، والفنانة أمل عبد الله، والفنانة إيمان رجائي، والفنان تامر الكاشف، والفنان أحمد عثمان، والفنان محمد العزايزي، ومهندس الديكور الدكتور حمدي عطية، ومصمم الاستعراضات ضياء شفيق، والملحن والمؤلف الموسيقي أحمد الناصر، ومصمم الدعاية أحمد نور، والماكيير إسلام عباس، ومصمم الإضاءة محمود الحسيني، ومصممة الملابس علا علي، والمخرج المنفذ محمد علي حسن، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن المسرحي، فيما تولّى الفنان محمد فاضل القباني إدارة وتقديم المؤتمر.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال المخرج شادي سرور: "قيادة عرض بهذا الحجم، مع نجم بحجم الدكتور يحيى الفخراني، حلم تحقق. نسعى لتقديم نص شكسبير برؤية إنسانية معاصرة تصل إلى الجمهور المصري".

ومن جانبه، صرّح الفنان طارق الدسوقي أن المشاركة في الملك لير تُعد محطة مهمة في مسيرته الفنية، وأنه يشعر بالفخر لأن عودته إلى المسرح القومي ستكون من خلال هذا العمل الكبير.

وكان يحيى الفخراني قد افتتح مجسمًا فنيًا للأوبرا الخديوية قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير"، وقد وُضع المجسم في بهو المسرح القومي، وهو عمل أهداه صانعه الدكتور أحمد حسن إلى المسرح القومي، حيث قام بصنعه باستخدام أعواد الكبريت.

ورافق الفخراني خلال افتتاح المجسم، مدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي، وصاحب العمل الفني الفنان التشكيلي الدكتور أحمد حسن.