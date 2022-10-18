تحرير 13 محضرا للمخابز المخالفة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية، بشن حملات تموينية بشبراخيت والرحمانيه، أسفرت عن غلق مخبز بناحية الرحمانية لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام للرغيف الواحد، وضبط مخبزا قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتحرير 13 محضر متنوعين فى مجال المخابز.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.