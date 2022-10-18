وزيرا الهجرة والسياحة يبحثان سبل التعاون للترويج سياحيا لمصر بالخارج

جندي: نستهدف جذب المستثمرين المصريين للاستثمار السياحي في مصر

بحث أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين للترويج للسياحة المصرية بين المصريين بالخارج وإحياء سياحة الجذور لربط الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم مصر وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بحضارة بلدهم وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.



وأشادت وزيرة الهجرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتحقيق العديد من الأهداف الهامة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر خلال تلك الفترة، ودعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة.



وتناولت جندي، جهود وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك لبحث إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الاستثمار السياحي، من بين المجالات التي يهتم المصريون بالخارج بالاستثمار فيها، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف السياحية وغيرها من مجالات الاستثمار السياحي.



كما اقترحت وزيرة الهجرة عمل برامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب من الجيلين الثاني والثالث ودعوتهم لزيارة مصر وتشجيعهم على زيارة المتاحف المصرية والمعالم السياحية خلال زيارة مصر، حيث إنهم أصحاب تأثير واسع في مجتمعاتهم الأجنبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم الترويج لمصر بعد هذه الزيارات، بجانب بحث تقديم عروض مميزة لمواطنينا بالخارج لزيارة معارض الآثار التي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الشركات الخاصة في دول العالم المختلفة، وهو ما وعد وزير السياحة بدراسة تنفيذه في التعاقدات الجديدة.



وأشارت إلى استعداد الوزارة لنشر الحملات الإعلامية والمواد الترويجية التي تنفذها وزارة السياحة، ضمن استراتيجيتها للترويج للوجهة السياحية لمصر، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة، التي يتابعها أكثر من مليون متابع من المصريين بالخارج، بجانب نقل رسائل الترويج إلى الجاليات المصرية من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة "بصفتهم خير سفراء للوطن في الخارج.



ومن ناحيته، استعرض وزير السياحة دور الوزارة كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى خدمة صناعة السياحة، كما أنها تعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره وتعزيز التنسيق معه إلى آفاق أرحب ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص.



كما استعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية والتي تهدف إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر، مشيرا إلى أن من أهم هذه المحاور مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، هذا بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار.



وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ عدة إجراءات لتحقيق محاور هذه الاستراتيجية، حيث سيتم إعادة توجيه برامج الإنفاق العام والتي سيتم من بينها الإنفاق على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.



وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك وتضافر كل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالقطاع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق أرحب.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة إطلاق النسخة التجريبية من موقع الوزارة الترويجي (Experience Egypt)، كما تحدث الوزير عن الثورة التشريعية المهمة التي شهدها القطاع السياحي خلال الفترة الماضية، وما تم لتحديث العديد من القوانين المنظمة له.



ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الحملة الترويجية الجديدة لمصر، والتي سيتم إطلاقها قريبا، والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بصورة ذهنية جديدة كمقصد شاب نابض بالحياة ولا سيما في ظل ما يتمتع به من منتجات وأنماط ومقومات سياحية متنوعة تثري تجربة السائح خلال زيارته لمصر.



وأضاف أن هذه الحملة الترويجية ستستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر وغيرها من الأسواق الجديدة، وسيتم إطلاقها خلال الشهر المقبل من خلال آليات الترويج المختلفة، منها ابتكار العديد من الأفكار الإبداعية المختلفة، إعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، إقامة عدد من الفعاليات الترويجية في مصر والخارج.