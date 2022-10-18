 الدنمارك: انفجارات قوية وراء التسرب في خطي غاز نورد ستريم - بوابة الشروق
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الدنمارك: انفجارات قوية وراء التسرب في خطي غاز نورد ستريم

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:25 ص

قالت شرطة كوبنهاجن في بيان اليوم الثلاثاء، إن التحقيق الأولي في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب غاز نورد ستريم في الجزء الدنماركي من بحر البلطيق يظهر أن التسرب نتج عن "انفجارات قوية"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، اكتشفت 4 مواضع لتسريب الغاز تحت الماء من خطي نورد ستريم، أدت إلى حدوث انفجارين على الأقل.

وتقع مواضع التسريب بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق بعضها في المياه الدنماركية وبعضها في المياه السويدية.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي والحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن ما حدث هو عمل تخريبي، وفي المقابل وصف الكرملين التكهنات حول ضلوع روسيا فيما حدث بأنها "حمقاء وعبثية".


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