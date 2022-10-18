الإمارات تؤيد بيان السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن "القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة (أوبك بلس) وضمن هذه الاعتبارات".

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان على أن "دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للسعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه". كما شددت الوزارة الإماراتية "على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول".

وأكدت وقوف الإمارات التام مع السعودية "في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم".

يشار إلى أن السعودية وروسيا تقودان تحالف اوبك بلس الذي وافق مؤخرا على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل.

ووجهت الإدارة الأمريكية انتقادات شديدة لهذا الخفض الذي قالت إنه سوف يزيد موارد روسيا ويقلل فعالية العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح مؤخرا" أنه سوف تكون هناك عواقب على السعودية ما فعلته روسيا.