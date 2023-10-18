 نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.9% خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
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نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.9% خلال الربع الثالث

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 10:37 ص

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 4.9% من إجمالي  الناتج المحلي سنويا.

وكان المحللون، يتوقعون نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 4.4% بعد نموه بمعدل 6.3% خلال الربع الثاني.

وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الصيني نموا ربع سنوي بمعدل 1.3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1% بعد نموه بمعدل 0.5% خلال الربع الثاني.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء، إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.5% سنويا في حين كانت التوقعات 4.3% وهو نفس المعدل المسجل في أغسطس الماضي.

كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.5% سنويا  مقابل توقعات كانت 4.5% بعد نموها بمعدل 4.6% خلال أغسطس.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، انخفاض معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5% في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى الشهر السابق وكان 5.2%.

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