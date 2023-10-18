الجيش الإسرائيلي: مقتل اثنين آخرين من كبار مسئولي حماس في الغارات على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين آخرين من كبار مسئولي حركة حماس، في الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال إن محمد عوض الله، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في غزة، وأكرم حجازي، "وهو إرهابي تابع لقوات حماس البحرية" وتاجر أسلحة، قتلا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يتردد أن حجازي، هو العقل المدبر لشن الهجمات على إسرائيل.

وذكر أن الجيش "استمر في مهاجمة عشرات الأهداف الإرهابية بقطاع غزة" خلال الأيام الأخيرة، ومن بينها مراكز العمليات ومنصات الإطلاق والبنية التحتية الإرهابية.

جدير بالذكر أن حركة حماس شنت في السابع من الشهر الجاري، هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة ضربات جوية ومدفعية استهدفت أحياء سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 3200 شهيد فلسطيني.