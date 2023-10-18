بايدن لنتنياهو: قصف المستشفى المعمداني في غزة يبدو أن سببه الفريق الآخر وليس أنتم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي راح ضحيته المئات من الأشخاص، يبدو أن سببه "الفريق الآخر، وليس أنتم".

وقال بايدن، لدى وصوله تل أبيب بفترة وجيزة في وقت سابق اليوم الأربعاء، "لكن هناك الكثير من الأشخاص غير متأكدين".

وقال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يعقد بايدن محادثات مع نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وكذلك مجلس الحرب الإسرائيلي.

وتأتي زيارة بايدن غداة القصف المدمر لمستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي راح ضحيته المئات من الأشخاص، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وحملت وزارة الصحة في غزة، التي تحكمها حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسرائيل المسؤولية عن قصف المستشفى، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن القصف نتيجة لصاروخ أخطأ مساره أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. ودعم الجيش ادعاءه من خلال عرض لقطات جوية للموقع بالإضافة إلى محادثة تم اعتراضها بين مسؤولي حماس.

ولم يتسن التحقق من تلك الأقاويل بشكل مستقل.