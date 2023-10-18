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ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق المصابين والعاملين في المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة بعد استهدافها بقذيفة.

وأدت المجزرة لاستشهاد مايزيد على 900 شهيد ومصاب بينهم أطفال ونساء والمئات أسفل الأنقاض، في حصيلة غير نهائية.

وتصنف مثل هذه العمليات كجرائم حرب كونها تنتهك القانون الإنساني الدولي وانتهاك قواعد الحرب.

وانتشرت مقاصع فيديو قاسية اللحظات الأولى للقصف واخرى لجثامين الشهداء تفترش الأرض.

* معلومات عن المستشفى الأهلي العربي المعمداني بغزة بعد مجزرة الاحتلال بحقها

1. تقع على السياج الفاصل لشرق مدينة خان يونس

2. كانت تضم مئات الجرحى ومئات النازحين من الأسر

3. بحسب قناة العربية كانت المشفى تتعاون مع منظمات دولية تتبع منظمات مسيحية

4. كان لها باع في إجراء عمليات جراحية كبرى بينها الأورام

5. كانت مستشفى مركزي للقطاع خلال النزوح

6. توافر بها الكهرباء على مدار الساعة

7. كانت تتعاقدت مع أكفأ أطباء القطاع

8. أنشأت عام 1904

9. تأسست بواسطة جمعية رسالة الكنيسة التابعة لكنيسة إنجلترا

10. أدارت البعثة الطبية التابعة لكنيسة المذهب المعمداني الجنوبي المشفى بين عامي 1954 و1982