حزب الله يعلن استهداف موقع ‏المالكية الإسرائيلي ‏وإصابة عدد من الجنود

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.



وقال حزب الله، في بيان له: "ردا على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الفلسطينية عصر اليوم ‏الأربعاء بمهاجمة موقع ‏المالكية الإسرائيلي بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف في بيان آخر: "قامت مجموعة الشهيدين حسين كمال المصري وعلي يوسف علاء الدين في المقاومة عصر هذا اليوم بإستهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف الصاروخية والأسلحة المتنوعة من بينها سلاح 57 ملم، مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في الموقع".