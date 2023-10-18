المصري البورسعيدي يدعم فلسطين

حرص النادي المصري البورسعيدي، على مساندة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسالة مقتضبة على حسابه الرسمي في منصة «فيسبوك».

وتعيش فلسطين لليوم الـ 12 على التوالي، اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس في نقاط قريبة من قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، والتي انطلقت يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي المصري: «يتابع النادي المصري بمزيد من القلق تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق».

وأضاف: «النادي المصري إذ يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، فإنه ينتهز هذه المناسبة لتحية صمود الشعب الفلسطيني، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».