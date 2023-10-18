انقلاب سيارة نقل يتسبب في ازدحام مروري بالجيزة

تسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكمية من "الفول"، في ازدحام حادث مروري أعلى الطريق الدائري القادم من الزراعي والمريوطية اتجاه الطريق الصحرواي والواحات بنطاق محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أثناء سير سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من "الفول"، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، دون وقوع أى إصابات، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث واستعدال السيارة من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.