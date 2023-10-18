ارتفاع كبير لأسعار النفط بعد دعوة إيران الدول الإسلامية لفرض حظر على إسرائيل

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد دعوة إيران، الدول الإسلامية إلى فرض حظر على إسرائيل بعد الهجوم المميت على إحدى مستشفيات قطاع غزة، مما أدى إلى تزايد مخاطر اتساع نطاق الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع بنسبة 5ر3% إلى حوالي 93 دولارا للبرميل، قبل أن يفقد جزءا من هذه المكاسب.



ودعا وزير خارجية إيران، خلال مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية اليوم، الدول الإسلامية إلى فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة الفلسطيني.



وقالت بلومبرج إنه رغم أن إسرائيل تستورد كميات قليلة من النفط والقليل منها من دول الشرق الأوسط، فإن الدعوة الإيرانية تشير إلى احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.



وتأثرت سوق النفط العالمية بالأزمة الحالية في الشرق الأوسط، والتي حذرت طهران التي تدعم حركة حماس من اتساع نطاقها. ويشعر المتعاملون في سوق النفط بالقلق من احتمال قيام إسرائيل باجتياح قطاع غزة بريا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1% إلى 79ر87 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1% إلى 08ر91 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.