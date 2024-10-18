إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بمنطقة البحر الميت

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن جنديين إسرائيليين أصيبا في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت.

وذكر جيش الاحتلال أن منفذي إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بورود أنباء عن إطلاق نار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة جنوب البحر الميت.

وأفاد جيش الاحتلال بأن منفذي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن، كما أعلن جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على من وصفهم بـ"مخربين" اثنين فتحا النار على قوة عسكرية إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "رصدنا عددا من المسلحين عبروا الحدود من الأردن إلى منطقة جنوب البحر الميت."

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش يشتبه في وجود مزيد ممن وصفهم بـ"المسلحين" تسللوا من الأردن للمنطقة.