محافظ البحيرة تعتمد تعريفة جديدة لركوب السرفيس والنقل العام والتاكسي بعد زيادة أسعار الوقود

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعريفة جديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك، بعد صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

وجاءت التعريفة الجديدة كالتالي:

سيارات الأجرة (السرفيس): 4 جنيه

سيارات التاكسي (فتح العداد): 9.25 جنيه، وكل 1 كم بسعر 1.10 جنيه

مركبات التوكتوك: 5.5 جنيه

النقل الداخلي: 4 جنيه للتذكرة

وشددت المحافظ على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة.

كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة، ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للقيام بمتابعة السائقين والتأكد من التزامهم بالتعريفة الجديدة. وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف، كما ستتم مراقبة عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

وأكدت عازر تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية على مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو يخرجون عن خطوط السير المحددة. كما نبهت إلى أنه سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية أي عجز محتمل في الخدمات.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية:

0453345599

0453349447

0453342134

0453356397

فاكس: 01119996050