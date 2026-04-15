قطر وألمانيا تبحثان تطورات وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا وتعزيز الأمن في المنطقة

اجتمع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، اليوم الأربعاء، مع جيزا أندرياس فون جير وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، أهمية الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال المساعي الدبلوماسية الفاعلة.

كما أشاد بالشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا وقطر في مختلف القطاعات.