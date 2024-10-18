اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لمناقشة الخطة الفنية للدورة الـ14

عقدت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اجتماعًا لمناقشة الخطة الفنية وتفاصيل الدورة الـ14 للمهرجان، برئاسة المنتج الكبير جابي خوري، وبحضور أعضاء اللجنة المخرج مجدي أحمد علي، الفنان التشكيلي محمد عبلة، الفنانة سلوى محمد علي، والدكتورة أماني الطويل، إضافة إلى السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

خلال الاجتماع، قدمت إدارة المهرجان الخطة الفنية لدورة هذا العام، التي تتضمن تفاصيل الفعاليات والشعار الخاص بالدورة الجديدة. كما تم مناقشة الوضع المالي للمهرجان وضرورة تدبير استكمال ميزانيته لضمان تنظيم الدورة بشكل يليق باسم مصر والقارة الأفريقية.

أكد أعضاء اللجنة على أهمية دعم صناع السينما الشباب في القارة الأفريقية، وتطوير مهارات أبناء محافظة الأقصر وجنوب مصر في مجالات السينما والفنون التراثية. كما تم التطرق إلى دور المهرجان في تعزيز الترويج السياحي لمحافظة الأقصر، مع تسليط الضوء على تاريخها العريق.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يُنظم بواسطة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، أصبح جزءًا من القرار الحكومي رقم 1228 لعام 2018 لدعم المهرجانات التي تلعب دورًا مهمًا في مجالها.

يتلقى المهرجان دعمًا من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، والبنك الأهلي المصري.