حفل افتتاح مبهر لمهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، في السابعة من مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، الذي يحمل اسم الفنان كريم عبد العزيز. المهرجان تحت رعاية أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، بإشراف الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والفنان محمد عصمت، مدير المهرجان.

استهل حفل الافتتاح بفقرات متنوعة، حيث تم عزف السلام الجمهوري، ثم قدم استعراض فني عن أشهر الأغاني السكندرية، تلاه عرض فيلم عن المهرجان، وبعد ذلك تم تكريم عدد من المبدعين. اختتمت فقرات الافتتاح بحفل تخرج دفعة 2024 من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وقدّم الحفل كل من الفنان مصطفى عامر والفنانة مشيئة رياض.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة في كلمتها أن المسرح سيظل منبرًا ثقافيًا في كل العصور. كما أشارت إلى أن مهرجان المسرح العربي قد شهد تطورًا كبيرًا حتى وصل إلى دورته الخامسة، التي تحمل اسم النجم الكبير كريم عبد العزيز، خريج المعهد العالي للسينما وصاحب تاريخ كبير في السينما والمسرح والتلفزيون. ووجهت شكرها لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، حيث كانوا جزءًا من نجاح المهرجان، وكذلك لكل شركاء النجاح.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية: "نستمد منكم ومن شبابكم وحماسكم الطاقة، وندعم بقوة كل فكرة ترتقي بالفن لنتمكن من تصدير فن محترم قائم على العلم والحب والتعاون."

وعبر الفنان محمد عصمت، مدير المهرجان، عن سعادته بهذه الدورة، مشيرًا إلى أنها مختلفة بكل المقاييس، نظرًا للورش المهمة والتكريمات الكبيرة. ووجه شكره للدكتورة غادة جبارة على دعمها المستمر، ورحب بجمهور الإسكندرية.

وأشار تامر طه، مدير المركز الإعلامي للمهرجان، إلى أن محافظة الإسكندرية ستحتضن المهرجان خلال الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر الجاري، حيث يتضمن 5 عروض مسرحية تتنافس على جوائز الدورة الخامسة. ستقام العروض وحفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يُختتم المهرجان في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية. كما ستقام عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، مع وجود العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات المهرجان.