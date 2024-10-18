التضامن: 40 ألف طالب يستفيدون من حملة الهلال الأحمر بالجامعات RED WEEK

تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، الدكتورة مايا مرسي، تقريرا عن انتهاء فعاليات حملة "RED WEEK" التي أطلقها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات على مستوى 26 جامعة.

وقالت الوزيرة، في بيان اليوم، إن إجمالي المستفيدين من الحملة بلغ ما يزيد على 40 ألف طالب على مستوى الجامعات المشاركة، حيث تم استثمار طاقات الشباب الجامعي في مصر من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع، كما بلغ إجمالي المتطوعين من الطلاب المنضمين جراء الحملة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ما يقرب من 9 آلاف طالب.

وأكد محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية، أن الحملة عملت على تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصري، ودور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، حيث تم التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الأكثر احتياجا.

من جانبها، قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الحملة قدمت كذلك التوعية بالتغذية الصحية السليمة، وتم تقديم نصائح وإرشادات علمية ساهمت في تحسين العادات الغذائية للطلاب، حيث هدفت هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازنا، ورفع الوعي بالإسعافات الأولية.

ونفذت الحملة في جامعات " القاهرة - الأزهر فرع القاهرة - حلوان– بنها – الزقازيق – السويس- طنطا- بورسعيد – المنصورة– الأزهر فرع المنصورة– كفر الشيخ – السادات – المنوفية – دمنهور – العريش – أسوان – الأقصر – جنوب الوادي – سوهاج – أسيوط - الأزهر فرع أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد - الجامعة الروسية".