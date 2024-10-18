محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية العيد القومي في الذكرى الثالثة والسبعين

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شهد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة احتفالًا بالذكرى الثالثة والسبعين لعيدها القومي، بالطريق الدائري أمام كوبري الشهيد أحمد منسي.

استهل محافظ الإسماعيلية الاحتفال بتفقد اصطفاف عناصر رمزية من السيارات والمعدات والآلات التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة، والمشاركة في مبادرة "بداية للتنمية البشرية" تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم عرضًا للقوات الجوية، ثم طابور عرض لفريق الموسيقات العسكرية.

تلا ذلك تقديم فقرة الألعاب القتالية (الكاراتيه والكونغو فو)، من الفرق التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بجانب الفقرات الفنية التي قدمتها فرق الشباب والرياضة، فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، فرقة أطفال الإسماعيلية، واختتمت بتقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية التي قدمتها فرقة كورال جامعة قناة السويس.

أخرج الحفل الفنان ماهر كمال، وشارك في التنظيم طلاب "من أجل مصر"، والهلال الأحمر المصري، ووزارة الشباب والرياضة.

تحتفل الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر، الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي، وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية وحرق معسكر النافي "مبنى الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز بميدان عرابي".