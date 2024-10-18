رئيس الوزراء البريطاني: لن نحزن على وفاة زعيم حماس

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة "لن تحزن" على وفاة زعيم حماس يحيى السنوار، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن استشهاده.



وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن ستارمر أدان العقل المدبر للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، وعبر عن تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم.

وقالت إسرائيل إن السنوار قتل أول أمس الأربعاء في غزة، حيث أبرز القادة الإسرائيليون وفاته باعتبارها نقطة تحول في الحرب ضد حماس.

وشدد على أن "إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار فوري، وزيادة في المساعدات الإنسانية قد تأخروا طويلا، لذا يمكننا التحرك نحو سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط".

وقتلت إسرائيل أكثر من 42 ألف فلسطيني ودمرت جزءا كبيرا من قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ عام.