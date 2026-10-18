تعليم بني سويف يطلق حملة توعوية لتعريف الطلاب بأهمية العصا البيضاء

أجرى الدكتور عصام عبد المهدي محمد عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية شملت مدرستي علي رشدي الإعدادية بنات، والشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتفعيل حملات التوعية بأهمية العصا البيضاء، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة.

واستهل مدير المديرية جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة علي رشدي الإعدادية بنات، حيث تم إطلاق فعاليات الحملة التوعوية للتعريف بأهمية العصا البيضاء ودورها في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الحركة والتنقل باستقلالية وأمان، بما يسهم في نشر الوعي بحقوقهم وتعزيز قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور أحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد عبد العظيم، مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رباب حامد، مدير إدارة المتابعة، وأشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي.

وعقب ذلك، توجه الدكتور عصام عمارة إلى مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، حيث تابع تنفيذ حملات التوعية بأهمية العصا البيضاء، وانتظام سير العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية الهادفة إلى تنمية وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية.

وشهدت الزيارة حضور محمد راشد، مستشار مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، وصفاء الجمل، خبير مادة تكنولوجيا المجال الصناعي، وجمال أبو الهنا، موجه عام المجال الصناعي.

وتأتي الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم ببني سويف على تفعيل الدور التوعوي والتربوي للمدارس، وترسيخ ثقافة احترام الاختلاف ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية.

وجاء ذلك تحت رعاية محافظ بني سويف، اللواء عبد الله عبد العزيز، وفي إطار التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وتوجيهاته في مجال تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس وتفعيل الأنشطة التوعوية.