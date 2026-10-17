وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه بتكثيف المتابعات استعدادا لامتحانات أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عبدالرحمن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عقد اجتماع موسع مع قيادات التعليم بالمحافظة، لبحث آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل، وفقًا للتوجيهات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات النوعية والمراحل التعليمية وموجهي عموم المديرية، إلى جانب مشاركة مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس.

وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، وتوفير مناخ ملائم وهادئ خلال فترة الامتحانات.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل داخل اللجان من جانب مديري الإدارات والمراحل والموجهين، والعمل على تذليل أي عقبات أو مشكلات فور ظهورها، لضمان سير الامتحانات بسهولة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة والجداول المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكد وكيل تعليم الوادي الجديد أهمية تكثيف المتابعات الميدانية لمدارس المحافظة، ومتابعة أداء الطلاب في الواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، والتأكد من مطابقتها لسجلات الغياب اليومي.

وشدد على ضرورة متابعة التزام الجميع بتنفيذ الخطة الزمنية للمناهج الدراسية، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع أفراد المنظومة التعليمية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بمستوى العمل بالقطاع التعليمي.