إخلاء سبيل الضابط المعتدي على محامي المحلة بضمان وظيفته

أصدر قاضي المعارضات بالدائرة الأولى بمحكمة المحلة، اليوم الإثنين، قرارًا باخلاء سبيل الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة، بضمان وظيفته على ذمة وقائع قضيه استعمال القسوة والتعدي بالضرب على محامٍ وبرفقته أسرته بشارع البحر.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل الواقعة، والتي بدأت أحداثها فى تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، حينما كان المحامي أحمد رمزي علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفى بمدينة المحلة الكبرى فى انتظار قدوم أفراد اسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباك بالأيدى، حيث انهال الضابط وعدد من مرافقيه بقوات الشرطة على المحام بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة، وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فرآه محام يعرفه ورئيس مباحث القسم؛ حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجنى عليه من بين أيديهم وحرر محضرًا بالواقعة كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجنى عليه وشهادة المحامى الذى شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامى المجنى عليه واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وأمرت بحبسه 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما سارعت النيابة العامة الى التحفظ على اجهزة التسجيلات وآلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة وأمرت بتوقيع الكشف الطبى على المحامى المجنى عليه وضربت أجلا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعى، كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة.