رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن تنفيذا «لاتفاق الرياض»

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وصل معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اليوم الاثنين، إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال مصدر حكومي مسؤول ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن رئيس الحكومة وصل برفقة سبعة وزراء بينهم وزير المالية والخدمة المدينة ووزير الكهرباء إلى جانب محافظ الأمن المركزي.

وأكد المصدر أن الحكومة اليمنية ستبدأ مباشرة مهامها في عدن، تنفيذا للخطوات المتفق عليها في الرياض .

وتأتي عودة الحكومة إلى عدن لتفعيل مؤسسات البلاد بموجب اتفاق الرياض ،الذي جرى توقيعه مطلع الشهر الجاري برعاية سعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق تتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين وزراء شماليين وجنوبيين.

وحسب اتفاق الرياض ، سيتم وضع جميع القوات العسكرية تحت وزارة الدفاع وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مقر الحكومة المؤقت في مدينة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى، بعد مواجهات بين قوات الطرفين.

واتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بأنها من سهلت "انقلاب" المجلس الانتقالي على السلطات الشرعية في عدن، وهو ما نفته أبو ظبي.